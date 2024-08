A Grottaminarda mostra d’arte del giovanissimo Alessandro Bucca

Inaugura giovedì 22 agosto presso l’atrio di Palazzo Portoghesi la “Personale di pittura” di un giovanissimo talento: Alessandro Bucca.

Alessandro ha soli 10 anni ma ha già sviluppato un grande senso estetico ed artistico producendo lavori davvero interessanti.

La mostra che gode il patrocino del Comune di Grottaminarda resterà visitabile fino al 23 agosto nell’ambito del cartellone dell’Estate Grottese 2024, naturalmente con ingresso libero.

In mostra circa 40 opere ispirate principalmente alla natura, paesaggi ed animali, ma anche spirituali e motivazionali; in alcune, infatti, tra le pennellate, vi anche una frase attraverso cui Alessandro lascia il proprio messaggio. Una passione quella per la pittura che ha avuto da sempre, a testimonianza anche tre dipinti che ha realizzato quando era all’asilo. Ora Alessandro si appresta a frequentare la prima media ad Udine, ama la scienza ed il calcio e studia pittura perchè come lui stesso afferma «non basta essere portati, bisogna pure faticarci, ci si nasce ma bisogna coltivarla».

«É sorprendente la maturità di questo giovanissimo artista – afferma l’Assessora alla Cultura, Marilisa Grillo – i suoi dipinti sono oggettivamente belli ma portano con sé anche messaggi motivazionali da leggere con attenzione. Invito a nome dell’intera Amministrazione tutta la cittadinanza, in particolare i bambini, a visitare la mostra e a cogliere l’incanto di queste opere».