Snop Caserta, affermazione Ugl. Naddei dedica vittoria a Palumbo

Importante affermazione della UGL Metalmeccanici alla Snop Automotive Italy di Caserta dove questo pomeriggio il sindacato di Piazza Ruggiero ha ottenuto una RSU con il 20% delle preferenze. “Una conferma che premia il duro lavoro di questi anni, la nostra coerenza e la serietà di una squadra coesa” ha commentato il segretario Mauro Naddei. “A Tommaso Bonaccio formulo i migliori auguri di buon lavoro, ancora una volta protagonista nella brillante prestazione della UGLM, mentre al Segretario Ferdinando Palumbo che in questi anni ci ha costantemente assicurato il massimo supporto dedico questa vittoria per le tante battaglie affrontate insieme. I prossimi tempi saranno cruciali per il settore, si viaggia verso una svolta green che se mal gestita potrebbe creare falle occupazionali nel segmento della componentistica”. “Questo successo va pienamente condiviso con il Segretario Nazionale dei Metalmeccanici, Antonio Spera, e il Segretario Provinciale di categoria, Luigi Marino, facente parte anche della Segreteria Nazionale, che hanno sempre creduto nel nostro progetto”.