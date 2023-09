Incidente sulla statale Appia, muore 51enne di Brusciano

Il bilancio parla di una persona morta ed altre sette ferite nell’incidente accaduto intorno alle 4.30 lungo la statale Appia, poco dopo il centro abitato di Forchia, in direzione Caserta. E’ qui che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate una Ford Focus, una Ford CMax ed una Citroen Picasso. Nella Citroen Picasso viaggiava, come passeggero, un 51enne originario di Brusciano e residente ad Arpaia. Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi il 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Niente da fare per il 51enne, deceduto sul colpo, altri sette feriti sono stati trasportati in ospedale.