Dipinto del XVII-XVIII secolo, olio su tela, raffigurante San Gennaro, trafugato illecitamente tra il novembre del 1969 e gennaio del 1970 affidato all’Arcivescovo della Arcidiocesi di Benevento,

La Procura di Benevento ha disposto l’affidamento in custodia giudiziale, con facoltà d’uso, di un dipinto del XVII-XVIII secolo, olio su tela, raffigurante San Gennaro, attribuibile molto probabilmente al maestro Giuseppe d’Arena, trafugato illecitamente tra il novembre del 1969 e gennaio del 1970 da abitazione privata sita in San Lupo (BN), sequestrato in Malta, in esecuzione di un Ordine Europeo d’Indagine in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria dello Stato di Malta, in seguito ad indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento e svolte dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine.

L’affidamento è stato disposto in favore dell’Arcivescovo della Arcidiocesi di Benevento, S.E.R. Mons. Felice Accrocca.

L’esecuzione del suddetto provvedimento, a cura dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Roma e di Udine, delegati dalla Procura della Repubblica di Benevento, avverrà il 4 aprile.

