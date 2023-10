BENEVENTO. OLIMPIADI DEI FORUM DEI GIOVANI, SI RIPARTE! Il Coordinamento dei Forum dei Giovani apre ufficialmente le candidature per ospitare la nona edizione delle Olimpiadi dei Forum

Il Coordinamento dei Forum della Provincia di Benevento continua il suo percorso di attività. Dopo il grande successo dello scorso anno, svoltasi nella cittadina di Cusano Mutri, si riparte per una nuova edizione delle Olimpiadi dei Forum dei Giovani. L’organismo giovanile avvia l’apertura del bando che dà la possibilità a tutti i forum giovanili della Provincia di Benevento e partecipanti ad almeno ad un edizione di candidarsi ad ospitare la nona edizione dell’evento de “Le Olimpiadi dei Forum”.

Gli obiettivi della prossima edizione, resteranno immutati, la socializzazione e l’aggregazione e il fare rete tra ragazzi, attraverso il supporto dello sport. Si cercherà di dare una maggiore visibilità all’evento coinvolgendo tutti i giovani della regione Campania. Uno dei pilastri dell’evento sarà dare lustro ai nostri territori, promuovendo tutte le nostre bellezze ed eccellenze.

Le Olimpiadi prevedono svariati giorni di giochi sportivi al termine dei quali verrà decretato il Forum vincitore. Si redigerà un regolamento per ogni disciplina che rispetti e metti al primo posto il fair play ed i valori che lo sport vuole trasmettere. Durante l’evento si alterneranno momenti ludici e momenti di confronto in modo tale da portare a conoscenza di tutti le problematiche e le risorse delle varie realtà della nostra regione e cercare di sfruttarle nel migliore dei modi.

Le Olimpiadi nascono come un evento itinerante, ogni anno in una nuova location e avranno l’obiettivo di alimentare nella gente un clima di festa, così come accade per le vere e proprie Olimpiadi, al fine di attirare il maggior numero di spettatori-turisti possibili nella località ospitante l’evento. In più per questa nuova edizione, entrerà in gioco una nuova formula dell’evento con l’introduzione del Tour delle Olimpiadi.

Per visionare il bando basta accedere sui canali social del Coordinamento. I Progetti saranno valutati dalla Commissione Sport e Salute del Coordinamento giovanile sannita. La scadenza per presentare la propria candidatura è fissata per il prossimo 15 dicembre.