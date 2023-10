Giovedì 19 ottobre a partire dalle 15,00 il convegno “Raccontare la guerra” ad Avellino per la formazione dei giornalisti

Sono stati diversi i linguaggi con cui si è sempre parlato di guerra. I giornalisti, spesso in prima linea, sono chiamati continuamente a perlustrare le possibilità di comunicazione, nel rispetto della deontologia e dell’etica professionale, anche su questo argomento.

Il confronto di idee sui temi e sui linguaggi per affrontare il racconto della guerra per una corretta informazione dà appuntamento giovedì 19 ottobre al Circolo della Stampa di Avellino. A discutere sul tema grazie all’Ordine dei Giornalisti della Campania, in collaborazione con il quotidiano online WWWITALIA, saranno Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Gianni Colucci, segretario Provinciale di Avellino dell’Ordine, il giornalista Gianluca Amatucci, la storica e scrittrice Gaetana Aufiero, il presidente ASMENEL, gen. Antonio Caputo, lo scrittore ed ex col. Michele Criscuoli, la presidente Archeoclub Ilenia D’Oria. A moderare sarà la giornalista Eleonora Davide.

Al convegno parteciperanno: ACM Accademia Concorsi Militari di Avellino, Archeoclub d’Italia-Avellino, Associazione Arma Aeronautica-Avellino, Associazione Nazionale Marinai d’Italia-Avellino, Federazione Combattenti e reduci-Avellino, Irpinia in Biblioteca.

L’incontro è a ingresso libero al pubblico ed è valido per la formazione professionale continua dei giornalisti (FPC), obbligo previsto dall’art. 3, comma 5, lett. b), del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011.