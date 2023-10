Cia Campania, Convegno “Sanità, servizi, territorio, sfide e rischi dell’Autonomia Differenziata” alla III Festa interregionale del Sud dei Pensionati Cia

Il 21 ottobre 2023 appuntamento ad Ascea Marina (Salerno) con la Cia Agricoltori Italiani Campania nelle strutture del Villaggio Olimpia Cilento Resort per un importante convegno su “Sanità, servizi, territorio, sfide e rischi dell’Autonomia Differenziata” promosso in occasione della terza festa interregionale del Sud dell’Associazione nazionale pensionati (Anp) della Cia, un evento che vede la collaborazione dell’associazione nazionale Cittadinanza Attiva e la presentazione di un documento di posizione dell’associazione dei pensionati di Cia sul discusso progetto di legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata, pure prevista dall’articolo 116 della Costituzione della Repubblica e rilanciata dal disegno di legge Calderoli, approvato con numerosi emendamenti al Senato della Repubblica.

L’evento avrà inizio alle ore 9:30 con i saluti del sindaco di Ascea, Pietro D’Angiolillo, del presidente Anp Campania, Alfonso Del Basso e del presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri.

Alle ore 10 è quindi prevista la relazione di Matteo Valentino, vice presidente Anp nazionale che presenterà il documento dell’Associazione nazionale pensionati di Cia.

Seguiranno alle 10:30 le comunicazioni dell’economista Gianfranco Viesti e del segretario generale di Cittadinanzattiva, Annalisa Mandorino.

Dalle ore 11:00 il punto di vista degli agricoltori della Cia sarà sintetizzato negli interventi del presidente di Cia Campania, Raffaele Amore e del presidente nazionale di Anp, Alessandro Del Carlo.

Quindi dalle 11:30 seguiranno gli interventi istituzionali. Parola a Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, notoriamente contrario al disegno di legge Calderoli, che vede come lo strumento per dividere il Paese penalizzando i più deboli.

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, è contrario ad una riforma che non valuti gli impatti, ma potrebbe essere favorevole se i passaggi di poteri alle regioni fossero reali ed effettivi, senza per questo penalizzare nessuno.

Seguirà l’intervento di Francesco Fanelli, vicepresidente Regione Basilicata. Parlerà a nome del presidente Vito Bardi, un possibilista che vede nel progetto Calderoli uno strumento per portare più fondi e poteri ad una Regione come la Basilicata che sta già sperimentando l’autonomia differenziata sui prezzi del gas.

A chiudere l’incontro saranno poi le conclusioni di Cristiano Fini, presidente nazionale di Cia Agricoltori Italiani