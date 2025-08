Una serata di festa a Frigento con giochi, karaoke e street food

FRIGENTO (AV) – Una serata all’insegna del divertimento, della convivialità e delle tradizioni locali animerà Pila ai Piani lunedì 4 agosto, a partire dalle ore 20:00, grazie all’iniziativa promossa dalla Pro Loco Frigentina. Il cuore pulsante dell’evento sarà la versione locale del celebre gioco televisivo “Affari Tuoi (li pacchi)”, che per l’occasione si trasformerà in una coloratissima “Pila ai Piani Edition”.

L’evento, pensato per coinvolgere tutta la comunità in un’atmosfera festosa e partecipativa, proseguirà con un momento musicale particolarmente atteso: karaoke e intrattenimento a cura di DJ Capopelo, volto noto della scena musicale locale, che guiderà il pubblico in una serata di note, risate e condivisione.

Non mancherà ovviamente il lato gastronomico, affidato alla qualità e alla creatività di Gerry Street Food, presente per l’intera serata con le sue specialità di pizza fritta e montanara, che promettono di conquistare anche i palati più esigenti.

La manifestazione si inserisce nel calendario estivo di Frigento, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, e vede il supporto di alcune realtà del territorio, tra cui Bar Paradiso (Pascucci), Ristorante Pizzeria Il FaTo e Dolci Sospetti, a conferma dell’importanza della rete tra associazioni, attività locali e cittadini.

Per partecipare o ricevere maggiori informazioni, è possibile contattare la Pro Loco Frigentina tramite i canali social (@prolocofrigentina), l’indirizzo email [email protected] o il numero WhatsApp +39 377 394 3867.

Una serata da non perdere: tra pacchi, premi, canzoni e sapori locali, Pila ai Piani si prepara ad accogliere residenti e visitatori per un momento di allegria condivisa.