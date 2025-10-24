Scosse di terremoto in Irpinia: dopo Grottolella, nuova scossa ad Aquilonia

Dopo la scossa di magnitudo 3.6 registrata questaPRIMO POMERIGGIO con epicentro a Grottolella, l’Irpinia torna a tremare.

Un nuovo evento sismico di magnitudo 1.9 è stato rilevato nel pomeriggio dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nella zona di Aquilonia, in Alta Irpinia.

La scossa si è verificata alle 17:30 ora italiana (15:30 UTC), con coordinate geografiche 40.9612 di latitudine e 15.5137 di longitudine, a una profondità di 16 chilometri.

Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica INGV di Roma, il sisma è stato localizzato a circa 5 km a sud-est di Aquilonia (AV).

L’evento, sebbene di bassa intensità, è stato avvertito in alcune zone del paese e dei comuni limitrofi, ma non si registrano danni a persone o cose.

La doppia scossa nel giro di poche ore ha destato qualche preoccupazione tra i cittadini, ma gli esperti sottolineano che si tratta di attività sismica ordinaria per un’area come l’Irpinia, storicamente interessata da una moderata sismicità diffusa.

I rilievi e i controlli proseguono a cura della Protezione Civile e delle autorità locali, in costante contatto con l’INGV per il monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno.