Sant’Angelo dei Lombardi, auto finisce in un canale di scolo, 29enne bloccata nell’abitacolo

Durante la mattinata di oggi 22 aprile, i Vigili del Fuoco di Avellino sono stati impegnati in un intervento di soccorso per altrettanti incidenti stradali. Il soccorso è stato effettuato dalla squadra del distaccamento di Montella subito dopo le ore 09’00, nel territorio del comune di Sant’Angelo Dei Lombardi in contrada San Guglielmo sulla SP 154, dove un’autovettura è sbandata precipitando al di sotto un cavalcavia in un canale di scolo, ribaltandosi. A bordo dell’auto una ragazza di 29 anni originaria di Nusco, rimasta bloccata nell’abitacolo. Fortunatamente dei ragazzi di passaggio hanno visto la scena e dopo aver chiamato i soccorsi hanno provvidenzialmente estratto la malcapitata, appena in tempo in quanto l’abitacolo si stava per riempire d’acqua, trasportandola al vicino ospedale di sant’Angelo Dei Lombardi dove è stata sottoposta a cure mediche da parte del personale sanitario. Il veicolo è stato messo in sicurezza e pei il suo recupero si è reso necessario l’intervento dell’autogru dalla sede centrale di Avellino.

