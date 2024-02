Intervento dei Vigili del Fuoco a Passo di Mirabella: Incendio domato in Esercizio Commerciale

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda alle ore 15’00 di oggi 3 febbraio è intervenuta nel territorio del comune di Mirabella Eclano alla frazione Passo di Mirabbella in via Calore, per un incendio che ha visto coinvolto un esercizio commerciale del posto. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato in supporto una squadra dalla sede centrale ed un’autobotte. Ci sono volute circa due ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurella la struttura. Al momento dell’accaduto nel locale non vi era nessuno, e sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Mirabella e della Stazione di Bonito per i rilievi di propria competenza.