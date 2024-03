IntegrationLab, sviluppo integrato tra agricoltura e industria: il Ministro Piantedosi inaugura le attività fisica del nuovo centro polifunzionale a Sant’Angelo dei Lombardi

Lunedì 18 marzo alle 11.30 presso la Sala Teatrale del Centro Sociale Don Bruno Mariani a Sant’Angelo dei Lombardi è attesa la visita del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’occasione è l’apertura delle attività legate al progetto IntegrationLab, finanziato attraverso le risorse del PON Legalità 2014 – 2020, il Programma Operativo Nazionale a titolarità del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Un centro polifunzionale dotato di aule e laboratori, il progetto Integrationlab ha contribuito alla rifunzionalizzazione e alla valorizzazione dell’ex centro Rotary donato al Comune di Sant’Angelo dei Lombardi all’indomani del sisma del 1980, per il tramite dello studioso Giulio Colucci, originario di Torella dei Lombardi. E l’innovativa struttura è localizzata in un’area strategica, tra i comuni di Sant’Angelo dei Lombardi e Torella dei Lombardi, in un contesto a più identità.

La prospettiva alla base è quella di rilanciare la convenzione con il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II attraverso azioni sperimentali di riconversione e recupero di terreni agricoli, per contribuire attivamente alla rigenerazione economica e sociale del territorio, trasformando la terra e l’agricoltura in ambiti di sviluppo e opportunità occupazionali.

L’edificio, rinnovato con nuove coperture, serramenti e impianti, vede anche l’implementazione delle misure di efficientamento energetico, inclusa l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici. Il risultato è un ambiente ideale per la formazione e la ricerca. All’interno trovano spazio le attività formative e sperimentali in ambito agricolo, ma anche percorsi di promozione dello sviluppo di nuove tecnologie per il recupero e la valorizzazione delle produzioni agricole e industriali, la creazione di soluzioni per rispondere a problemi come l’allevamento e il recupero di sottoprodotti, nonché le attività di informazione e supporto all’avvio di imprese sociali nel settore agricolo.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Lunedì 18 marzo 2024

11:30 Accoglienza ospiti presso la Sala Teatrale del centro sociale “Don Bruno Mariani”

11:40 Saluto di benvenuto del Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi prof.ssa ROSANNA REPOLE

• Intervento del delegato dell’Università Federico II prof. DANILO ERCOLINI

• Intervento del governatore del distretto 2101 del Rotary International prof. UGO OLIVIERO

• Conclusioni del Ministro dell’Interno, S. Ecc. MATTEO PIANTEDOSI

12:45 Inaugurazione del Centro IntegrationLab in località Porrara