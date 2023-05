Castel Baronia, convegno del GAL Irpinia sullo sviluppo del territorio e linee strategiche.

Continua la campagna informativa del Gal Irpinia per la valorizzazione delle aree interne.

Si è svolto domenica 7 maggio con inizio alle ore 18.00, un interessante convegno presso la sala Consiliare del Comune di Castel Baronia, promosso dal Gal Irpinia, inerente lo sviluppo locale del territorio. Vi hanno preso parte Felice Martone e Carmine Famiglietti (Sindaco e Vice-Sindaco del Comune di Castel Baronia) , Giovanni Maria Chieffo (Presidente del GAL Irpinia), Maria Tortoriello (Direttore Coldiretti di Avellino), Carola D’ Agostino (Esperta di sviluppo turistico), Michele Masuccio (Componente del Direttivo CIA di Avellino), ha coordinato il dibattito Pierluigi Melillo (Giornalista).

Dopo l’intervento del Sindaco Martone, che ha fatto una sintesi delle peculiarità di sviluppo che offre il territorio, si è sviluppato un ampio dibattito, sulle prospettive future delle aree interne, sia dal punto di vista turistico che ambientale e del progetto che il GAL Irpinia intende portare avanti con un senso di coesione sulle istanze per creare un sistema stabile di sviluppo socio-economico, il cui fine è in primis un innalzamento del livello di vita all’interno dei comuni, ma anche, creare i presupposti per fermare lo spopolamento in corso delle aree interne.

Al termine del convegno, abbiamo posto alcune domandi al Presidente Chieffo: Nel suo intervento ha parlato di un progetto da presentare in Regione il 30 maggio prossimo, può darci una sintesi dei contenuti? “Un progetto molto interessante, che riguarda non solo il mondo dell’ agricoltura, ma la ruralità nella larga accezione in modo particolare naturalmente come sempre alle aziende, ma soprattutto i servizi alle persone. Quindi, saranno interessati i giovani, i ragazzi, i bambini meno fortunati, i disabili e in modo particolare gli anziani. A questo punto, dobbiamo aggiungere un problema per i trasporti, per i servizi e tutto quello che può concorrere a un innalzamento del livello di vita, all’interno dei nostri comuni”.

Ha parlato in generale anche di popolazione in che modo si inserisce nel progetto? “La popolazione diciamo sarà interessata con i bonus, infatti qui a Castel Baronia prima di questo convegno c’è stato un incontro molto partecipato con i portatori di interessi. Cioè, chi sono i portatori di interessi. Sono quelli, che hanno interessi affinchè il territorio venga sviluppato. Sono le aziende, i produttori, le Proloco, le associazioni di volontariato, le amministrazioni comunali, tutti quelli che hanno interesse allo sviluppo del territorio. Siano essi di estrazione pubblica, sia essi di estrazione privata o di volontariato”.

Tutti gli attori menzionati faranno riferimento al GAL Irpinia? “Si faranno riferimento al GAL che coordinerà tutte le azioni insieme, alle associazioni, insieme alle amministrazioni, insieme a portatori di interessi dove con bandi pubblici e dove con azioni mirate portate avanti direttamente insieme alle associazioni, si andrà ad intervenire.

Anche il vice- sindaco Famiglietti, ha portato il suo contributo al dibattito, come da esperienza maturata da ex- Presidente della Comunità Montana dell’ Ufita e conoscitore della comunità ufitana, ” l’incontro di questa sera, ha un grarnde rilievo perchè è un appuntamento di consultazione territoriale teso alla valolizzazione delle risorse delle aree rurali interne come: il turismo sostenibile, cultura ed ambiente. Esso rappresenta una importante occasione per condividere le linee di sviluppo del territorio ed esprimere idee e progetti , nonchè la volontà di collaborazione territoriale al fine di attivare le opportunità da inserire nella programmazione 2023-2027 “.

Carmine Martino