MAGGIO DEI LIBRI – Autori in fiera ad Avellino

L’ Associazione Il Bucaneve con il Patrocinio della Provincia di Avellino ha organizzato per il 12 e il 13 maggio ’23 alle 16, la Fiera del libro con la collaborazione dell’Associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia , Il Saggio editore, Gruppo Archeologico Irpino , presso la Biblioteca Provinciale S. e G. Capone di Avellino , Sala Penta di Avellino, per promuovere attraverso le varie sezioni racconti, poesia, ambiente, scuola e arte gli ultimi lavori degli autori.

Presenta Gianluca Amatucci e Maria Ronca.

Interverranno: Rosa Bianco , Pasquale Luca Nacca , Gerardo Troncone .

I nostri autori: Gaetana Aufiero , Ciro Borrelli , Pellegrino Caruso , Carlo Crescitelli , Lorenza De Paola , Carmen de Vito , Monia Gaita , Luigi Giampetraglia , Antonietta Gnerre , Gerardo Landi , Giovanni Moschella , Mirella Napodano , Elena Opromolla , Assunta Panza , Marina Villani .

In programma reading, interviste e interventi sulla scuola, sulla poesia, sull’ambiente, sulla storia al femminile, sulle fiabe.

Il mondo dell’editoria vicina agli autori e ai lettori un dialogo continuo, opere che si districano nei diversi contesti, punti di vista a confronto, l’invito a partecipare e a condividere, la cultura è di casa nel salotto della biblioteca di Avellino.

La carta stampata profuma sotto le dita che sfogliano la vita con le sue emozioni, prendono forma altre visioni e altre prospettive.