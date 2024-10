Bagnoli Irpino, terminato il Primo Week End de “Il Nero di Bagnoli”. L’appuntamento è per venerdì, sabato e domenica prossimi

Il primo weekend della 45ª Mostra Mercato del Tartufo Nero di Bagnoli e della Sagra della Castagna e dei prodotti tipici del Laceno si è concluso con successo, nonostante qualche precipitazione che ha cercato di mettere alla prova la tenacia degli organizzatori e dei visitatori. Il presidente della Pro Loco Bagnoli Irpino, Francesco Pennetti, ha espresso soddisfazione per l’esito dell’evento: “Il nostro evento è un appuntamento fisso per molti, e la voglia di scoprire il nostro paese è più forte di tutto il resto. Siamo qui per questo e vi aspettiamo per un altro week-end in compagnia”.

L’evento tornerà già venerdì 25 ottobre, quando dalle 18:30 apriranno nuovamente gli stand gastronomici. Sabato 26 e domenica 27 ottobre l’apertura è prevista per le 10:00, per accogliere i tanti visitatori che arriveranno da diverse regioni italiane e non solo, pronti a godere delle delizie locali e dell’atmosfera unica di Bagnoli.

Oltre agli stand, ci saranno monumenti storici visitabili, musica dal vivo nelle piazzette del centro storico, con ritmi di liscio, taranta, pizzica e folklore, e la tradizionale distribuzione di caldarroste nei punti indicati dalla mappa. L’organizzazione ha predisposto un Info Point sempre attivo e un servizio di bus navetta dalle aree periferiche e dai parcheggi.

Programma del Secondo Weekend: Venerdì 25 ottobre:

Dalle ore 18:30 alle 24:00: Apertura degli stand enogastronomici.

Intrattenimento musicale nelle varie piazzette con liscio, taranta, pizzica e folklore.

Distribuzione di caldarroste.

Sabato 26 ottobre e Domenica 27 ottobre:

Dalle ore 10:00 alle 24:00: Apertura degli stand enogastronomici.

Intrattenimento musicale e distribuzione di caldarroste.

Visite guidate ai monumenti di Bagnoli:

Chiesa S. Maria Assunta , con la Sacra Spina e il Coro Ligneo (Monumento Nazionale).

, con la Sacra Spina e il Coro Ligneo (Monumento Nazionale). Convento di San Domenico , con l’opera di Marco Pino da Siena .

, con l’opera di . Chiesa di Santa Margherita, Castello Cavaniglia, Fontana del Gavitone e la Torre dell’Orologio.

Orari delle visite:

Venerdì : 18:00-22:00

: 18:00-22:00 Sabato e Domenica: 10:00-13:00 e 16:00-21:00

Escursioni Naturalistiche a cura dell’Associazione Irpinia lungo i sentieri dell’Altopiano Laceno, tra cui la Fiumara di Tannera, Monte Calvello e Monte Cervialto, arricchiranno l’offerta di esperienze per chi desidera immergersi nella natura incontaminata dell’Irpinia.

Per ulteriori dettagli su viabilità, mappa degli stand e programma, si consiglia di visitare il sito ufficiale proloco-laceno.org.

Non perdete l’occasione di partecipare a uno degli eventi più suggestivi della Campania, che unisce tradizione, sapori genuini e cultura, rendendo Bagnoli Irpino una meta imprescindibile per gli amanti dell’enogastronomia e della storia.