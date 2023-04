Alla BCC FLUMERI – Credito Cooperativo Italiano, si vota per rinnovo parziale delle cariche sociali.

Riportiamo un estratto da una comunicato della sede della BCC Flumeri.

“Si comunica che l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Flumeri Società Cooperativa, che verrà indetta in prima convocazione per il giorno 30.04.2023, sarà chiamata tra l’altro ad eleggere la carica sociale per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un Amministratore, per un anno (dal 30.04.2023 al 30.04.2024) ed il Collegio dei Probiviri per il prossimo Triennio, in base a quanto previsto nel Regolamento Assembleare ed Elettorale. F.TO Il Presidente f.f. del Consiglio di Amministrazione Aida Andreina De Nunzio”.

Qualche anno fa, a seguito dell’ accorpamento con una Banca Veneta, si manifestarono in seno ai componenti del consiglio di amministrazione in carica, alcuni motivi di conflitti di interessi, che portarono, alle dimissioni della presidente Maria Rosaria Di Paola. Conflitti di interessi relativi al Presidente del C.A, che non si palesarono nel deliberato di Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione – Esercizio 2021 – punto 4.2.5 – in data 08.04.022, e che la Banca qualora ci fossero stati tali motivi conflittuali di interessi, a quanto ci risulta ( a meno di una conferma della Banca ) non ha mai emesso un comunicato ufficiale in tal senso. E per questo, rimangono seri dubbi sulla loro veridicità, in parte della comunità locale.

A seguito delle dimissioni della Di Paola, che ha retto la Banca per molti anni dopo la presidenza di Mario Garofalo, e che ha conquistato sul campo i galloni di Manager bancario, per l’ avvenuta espansione interprovinciale realizzata tra Avellino e Benevento , con l’apertura di numerose succursali e sportelli bancomat, con la prossima assemblea si va verso la nomina del quarto Presidente effettivo, dopo quella iniziale del fondatore della Banca, il compianto Amedeo Iorillo.

La BCC Flumeri, nacque dal sogno di Amedeo Iorillo, un uomo, che seppe guardare al futuro della comunità, circondandosi di persone valide, che gettarono le basi per la crescita attuale della Banca. Che nel tempo, ha anche dato lavoro a molti giovani del circondario, che hanno realizzato in loco le loro aspettative di lavoro, evitando così di abbandonare l’ Irpinia.

Amedeo Iorillo, era una persona proveniente dal mondo contadino, ed un vero conoscitore di uomini, e non a caso, verso la fine degli anni 90, egli assunse anche un giovane flumerese, che si era laureato in diritto bancario presso l’Università Statale di Pisa. Il quale, dopo l’esperienza maturata alla BCC Flumeri e alla Banca Fideuram di Roma passò alle GENERALI. E oggi, oltre ad essere quale Avvocato il responsabile del gruppo investimenti Legale e Compliance della Società, nel contempo, è anche diventato il Presidente del Consiglio di Amministrazione della GENERALI Investiments Luxembourg S.A, con sede in Lussemburgo. Una Banca di investimenti europea e internazionale, presieduta da un flumerese, per ciò, un vanto per la BCC Flumeri, della comunità locale e dell’ Irpinia.

Carmine Martino