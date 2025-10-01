Sirignano, gli auguri speciali delle amiche ad Andreana Cantelmo

SIRIGNANO – Oggi non è un giorno qualunque per Andreana Cantelmo, che festeggia il suo compleanno circondata dall’affetto di chi le vuole bene.

Le sue amiche Spice, Barbara, Daniela, Laura e Nadia hanno voluto dedicarle un pensiero intenso e pieno d’amore:

«Oggi è il tuo giorno, e il nostro augurio per te va ben oltre il compleanno. Vorremmo che tu sentissi quanto sei importante, quanto sei amata e quanto sei forte, anche nei momenti in cui ti sembra difficile crederlo. Sappiamo che ti aspetta una prova delicata, ma non sarai mai sola: ci saremo noi e insieme sapremo darti tutto il sostegno di cui avrai bisogno. Questo compleanno non sarà forse come gli altri, ma speriamo che tu lo possa vivere come l’inizio di un nuovo capitolo. Auguri Andry!»

Un messaggio che è molto più di un augurio di compleanno: è una dichiarazione di amicizia, vicinanza e speranza, che rende questo giorno ancora più speciale per Andreana.

Buon compleanno, Andry!