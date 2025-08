L’irpino Giuseppe Rossi, tra i primi classificati al concorso per l’ingresso alla Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli.

Il giovanissimo Giuseppe Rossi, classe 2009, residente a Lioni ma originario di Guardia Lombardi, è risultato tra i primi classificati all’ammissione della prestigiosissima scuola militare dell’Esercito “Nunziatella” di Napoli posizionandosi al 16° posto in graduatoria su quaranta posti disponibili. Il giovane irpino vanta di un curriculum scolastico brillante. Dopo aver conseguito il Diploma di Scuola Media Inferiore presso l’Istituto Comprensivo Nino Iannaccone di Lioni con la votazione di 10 e lode, ha frequentato il biennio del Liceo Scientifico di Caposele annesso al Liceo “Francesco De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi” ottenendo una media superiore al 9. Il prossimo 8 settembre, Giuseppe Rossi, dovrà essere incorporato presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli in vista dell’anno scolastico 2025-2026. Nel prestigioso istituto militare in passato hanno studiato importanti autorità nazionali e numerosi vertici celle forze armate italiane. Particolare soddisfazione per l’impegno del loro figlio è stata espressa dai genitori di Giuseppe, il papà Vito Rossi, Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri originario di Guardia Lombardi e dalla madre dottoressa Alessandra Perna Fisioterapista di Lioni. Al caro Giuseppe giungano tantissimi auguri e felicitazioni anche dai numerosi amici delle comunità di Guardia Lombardi e Lioni.