Forino (Av): Compie 105 anni Nonna Iolanda. Una Storia di altri tempi fatta di Sacrifici e Resilienza alla Vita ed ai tempi moderni

In un tempo dove tutto sembra diventato vacuo, incerto, vacillante; dove certe mete sembrano utopia, lontana visione, Nonna Iolanda Ultracentenaria di Forino infonde in noi una luce di speranza, una certezza rappresentata dai suoi primi “105” anni festeggiati il 7 Luglio con gioia e amore della sua bella e cara famiglia.

Chi meglio di nonna Iolanda potrebbe davvero svelarci i meandri nascosti, i celati segreti di questa bella longevità? Iolanda Laudati, , nuova Decana di Irpinia, nasce a Forino il 7 luglio 1919 da papà Giuseppe e mamma Marianna. Fin dal principio Nonna Iolanda, non ha avuto di certo una vita del tutto comoda. Prima di cinque figli, tre donne e due uomini, all’ età di 13 anni, un inaspettato destino volle che si sostituisse nell’ accudimento dei suoi fratelli alla cara Madre Marianna morta prematuramente all’ eta’ di appena 32 anni .Un evento questo che ha segnato non poco il percorso di vita di Nonna Iolanda .

Una vita la sua, profusa e dedicata alla famiglia di origine, con la cura ed il sostegno dei suoi piccoli fratellini ed al suo papà Giuseppe, mutilato ed invalido di guerra, al quale dava anche aiuto nelle pulizie della Scuola Elementare G.Marconi dove svolgeva la professione di bidello.

Il 19 aprile 1941 andò in sposa ad Antonio, l’ unico vero e grande amore della sua vita. Un idillio durato 68 anni e dal quale nacquero 6 figli due dei quali morti quando erano ancora in fasce.

Donna coriacea, madre amorevole, sposa vestale, instancabile lavoratrice nei campi forinesi. Queste sono state le peculiarità che hanno scandito gran parte della esistenza di Nonna Iolanda e che forse sono state anche uno dei segreti della sua longevità.

Oggi Vive con una figlia non sposata nel quartiere “Palazza”, dove tra l’ altro di ultracentenari negli scorsi anni ce n’ erano altri tre. Conduce una vita tranquilla e un’alimentazione sana dove attorniata dall’ affetto dei suoi 4 figli, dei suoi 6 nipoti e 15 pronipoti , lei emblema di altri tempi e di storie di vita che nel mondo attuale sembrano davvero solo un malinconico miraggio Ad Majora Nonna Iolanda. Daniele Biondi