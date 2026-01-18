Felice Buglione di Sperone festeggia 80 anni

Un traguardo importante, carico di significato umano e familiare: il 18 gennaio 2026 Felice Buglione di Sperone celebra i suoi 80 anni, ripercorrendo simbolicamente una vita fatta di lavoro, sacrifici e valori autentici.

Ottant’anni non rappresentano soltanto una ricorrenza anagrafica, ma il racconto di un percorso costruito con impegno e dedizione, attraversando cambiamenti sociali e storici senza mai perdere il senso della famiglia e delle proprie radici. Una vita vissuta con discrezione e forza, diventando nel tempo un punto di riferimento per i suoi cari.

In occasione di questo significativo compleanno, il messaggio più sentito arriva dalla figlia Rosamaria, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio affetto con parole semplici ma profonde: un augurio che racchiude amore, riconoscenza e orgoglio per un padre che ha saputo essere guida ed esempio.

“Auguri per i tuoi 80 anni, papà. Ti voglio bene”: un pensiero che riassume un legame profondo e sincero, e che accompagna una giornata di festa condivisa con familiari e amici.

Un anniversario che diventa così occasione di celebrazione e memoria, per onorare una vita ricca di esperienze e affetti, e guardare al futuro con serenità e gratitudine.