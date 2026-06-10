Due compleanni, un’unica grande famiglia: auguri a Carmen e Virgy

Sono giorni di festa e di emozioni per la famiglia, che celebra due donne speciali, accomunate dagli stessi valori di umiltà, onestà, disponibilità e amore verso il prossimo.

Ieri è stato il compleanno di Carmen, che vive a Cicciano, mentre oggi gli auguri più affettuosi sono tutti per sua sorella Virgy, che festeggia a Ginosa, in provincia di Taranto.

Due donne straordinarie, amate e stimate da tutti coloro che hanno la fortuna di conoscerle. Donne che ogni giorno dimostrano con semplicità il valore della famiglia, dell’impegno e della generosità.

A loro giungono gli auguri più sinceri da papà Giuseppe, mamma Felicia e dalle sorelle Rosalba e Ylenia Pia, che augurano a Carmen e Virgy tanta serenità, salute e soddisfazioni, affinché la vita possa regalare sempre il meglio.

Un pensiero speciale arriva anche dai piccoli Antonio, Giulia e Greta, che con il loro affetto rendono ancora più dolce questa giornata di festa.

Non possono mancare gli auguri e l’orgoglio di Angelo, Virgilio e Vito, che guardano a Carmen e Virgy con grande stima e affetto, fieri del loro percorso e delle persone meravigliose che sono.

A rendere ancora più emozionante questo momento è il messaggio che attraversa l’oceano e arriva direttamente da New York. Dal cuore della zia Rita Marano Sibilia, emigrata negli Stati Uniti negli anni Settanta, giungono parole di amore e vicinanza per le sue care nipoti, a testimonianza di un legame che il tempo e la distanza non hanno mai spezzato.

A Carmen e Virgy, dunque, i più sentiti auguri di buon compleanno: che possano continuare a sorridere alla vita con la stessa forza, bontà e autenticità che le contraddistinguono.

Buon compleanno Carmen, buon compleanno Virgy!

Con l’affetto e l’abbraccio di tutta la vostra famiglia, vicina e lontana, ma sempre unita dal cuore.