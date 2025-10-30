Avella: Ilaria Falco dottoressa in Lettere, gli auguri della famiglia e del fidanzato

Giornata di festa ad Avella per la dottoressa Ilaria Falco, che ha conseguito la laurea in Lettere coronando con successo il suo percorso di studi universitari.

A congratularsi con lei, pieni di orgoglio e gioia, il fidanzato Enrico, il fratello Luigi, la mamma e il papà, che le rivolgono un affettuoso messaggio:

“Auguri per questo importante traguardo, frutto di impegno, sacrificio e passione. Che sia solo l’inizio di un futuro ricco di soddisfazioni e successi.”