Avella: Ilaria Falco dottoressa in Lettere, gli auguri della famiglia e del fidanzato

30/10/2025 binews.it 100 DI QUESTI GIORNI, AVELLA, EVIDENZA 0

Avella: Ilaria Falco dottoressa in Lettere, gli auguri della famiglia e del fidanzato

Giornata di festa ad Avella per la dottoressa Ilaria Falco, che ha conseguito la laurea in Lettere coronando con successo il suo percorso di studi universitari.

A congratularsi con lei, pieni di orgoglio e gioia, il fidanzato Enrico, il fratello Luigi, la mamma e il papà, che le rivolgono un affettuoso messaggio:

“Auguri per questo importante traguardo, frutto di impegno, sacrificio e passione. Che sia solo l’inizio di un futuro ricco di soddisfazioni e successi.”

Un grande abbraccio e tanti auguri, dunque, alla neo dottoressa Ilaria Falco da parte di tutta la sua famiglia e delle persone che le vogliono bene.Avella: Ilaria Falco dottoressa in Lettere, gli auguri della famiglia e del fidanzato