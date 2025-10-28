AVELLA. Congratulazioni alla neo dottoressa Filomena Gambardella

Con grande orgoglio e affetto si rivolgono le più sincere congratulazioni a Filomena Gambardella, che ha conseguito il Diploma Accademico di Primo Livello in Discipline Musicali – Triennio di Violoncello con il brillante voto di 109/110.

Un traguardo importante, frutto di impegno, passione e dedizione verso la musica, arte che Filomena ha saputo interpretare con sensibilità e talento. Questo successo accademico rappresenta non solo la conclusione di un percorso di studio, ma anche l’inizio di un cammino professionale e artistico ricco di prospettive e soddisfazioni.

Alla neo dottoressa Filomena Gambardella vanno gli auguri più sinceri per un futuro luminoso, colmo di armonie, emozioni e nuovi successi nel mondo della musica.

Che ogni nota del suo violoncello continui a raccontare la bellezza della passione e del sogno realizzato.