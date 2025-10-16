Avella, Carlo Miele festeggia 30 anni: gli auguri speciali della moglie e dei figli

AVELLA (AV) — Giornata di festa ad Avella per Carlo Miele, che oggi spegne 30 candeline circondato dall’affetto dei suoi cari.

Un traguardo importante, che segna non solo un compleanno ma anche un percorso di vita fatto di amore, impegno e serenità familiare.

A fargli gli auguri più belli sono la moglie e i figli Samuel e Gelsomina, che con dolcezza e orgoglio gli dedicano un pensiero pieno d’amore:

“Buon compleanno, amore e papà speciale!

Sei la nostra forza e il nostro sorriso più grande.

Ti amiamo con tutto il cuore.”

Una giornata all’insegna della gioia e della famiglia, per un giovane papà che rappresenta un esempio di dedizione e amore quotidiano.

Da tutta la comunità di Avella, un sincero augurio a Carlo Miele: che i prossimi anni siano colmi di sogni realizzati, serenità e felicità condivisa.

Buon compleanno, Carlo!