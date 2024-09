AVELLA. Buon Compleanno a Don Giuseppe Parisi: Auguri dalla Comunità di Avella e dalla Redazione di BNews

Oggi, mercoledì 18 settembre, la comunità di Avella si unisce in un caloroso abbraccio per festeggiare il compleanno del nostro amato parroco, Don Giuseppe Parisi. Una figura di riferimento non solo per la parrocchia, ma per tutti noi che abbiamo avuto l’onore di conoscerlo e apprezzare il suo instancabile impegno pastorale.

Don Giuseppe, con il suo sorriso sincero e il cuore aperto, ha saputo sempre avvicinarsi a ognuno di noi, ascoltando, consigliando e accompagnandoci nei momenti più importanti della vita comunitaria e personale. La sua dedizione al servizio degli altri e il suo amore per la nostra parrocchia sono fonte di ispirazione e motivo di profondo affetto.

In questa giornata speciale, la redazione di **BNews** e tutta la comunità avellana vogliono esprimere i più sentiti auguri a Don Giuseppe. Che questa giornata possa essere per lui un momento di gioia e serenità, circondato dall’affetto di chi gli è vicino.

Caro Don Giuseppe, che il Signore continui a benedire il suo cammino, dandole forza e salute per proseguire nella sua preziosa missione pastorale. Tanti auguri di cuore!⋅

*La redazione di BNews e la comunità di Avella*