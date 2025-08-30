AVELLA. Alisa Napolitano: 33 anni in Italia, una vita felice tra amore e gratitudine

Trentatré anni in Italia, una vita fatta di emozioni, affetti e ricordi che si intrecciano nel percorso di Alisa Napolitano, che oggi celebra un anniversario speciale.

«Sono qui da 33 anni – racconta Alisa – e li considero anni meravigliosi, colmi di gioia e serenità. Ho avuto la fortuna di vivere una vita felice, con genitori splendidi che mi amano e che io amo infinitamente». Parole che rivelano non solo un bilancio personale, ma anche un sentimento profondo di riconoscenza verso chi le è stato accanto.

La vita di Alisa in Italia è stata accompagnata da valori autentici e dal calore della famiglia, che per lei resta il pilastro più importante: «La felicità che ho costruito in questi anni è merito anche dei miei genitori, che sono stati e sono la mia forza».

Un anniversario che non è solo un numero, ma un’occasione per ribadire quanto l’amore familiare e la gratitudine possano rendere la vita piena e significativa.

La redazione si unisce con affetto a questo momento di festa, inviando ad Alisa Napolitano i migliori auguri per il traguardo dei 33 anni in Italia: un percorso di vita vissuto con gioia, passione e gratitudine.

Auguri Alisa, che i prossimi anni possano essere ancora più ricchi di felicità, amore e successi!