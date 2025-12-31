100 DI QUESTI GIORNI. Quadrelle – Compie 4 anni Rita Ungaro

Oggi la piccola Rita compie quattro anni, e la casa si riempie di luci, risate e tantissimi colori.

Un anno dopo l’altro, Rita ha mostrato una curiosità senza fine, una dolcezza che scioglie il cuore e una gioia contagiosa che illumina ogni angolo della famiglia. I suoi occhi curiosi hanno scoperto il mondo con la meravigilla di chi vede per la prima volta un arcobaleno, e le sue piccole mani hanno già imparato a disegnare cuori, stelle e la sua famiglia.

Alla piccola Rita auguriamo di crescere serena, circondata dall’amore di chi le vuole bene, e di conservare intatta la capacità di sognare. Che ogni giorno possa essere una nuova avventura, piena di giochi, abbracci e sorrisi, e che il suo cuore rimanga sempre acceso di quella luce che solo lei sa dare.

“Ti amiamo immensamente Rita e noi saremo sempre al tuo fianco”. Gli auguri alla festeggiata giungono da mamma Caterina e papà Gaetano. La redazione di Binews si associa.