SPERONE. “SONG SUMMER FESTIVAL 2024, EVENTO ANNULLATO

Il D.P.C.M. n°167/2014 e le successive modifiche, insieme al D.P.C.M. n°167 del 17 Ottobre 2023, hanno un impatto significativo sulle attività culturali e sugli eventi che si svolgono nel territorio italiano. Questi regolamenti, mirando a garantire la tutela e la valorizzazione della cultura, stabiliscono criteri rigorosi per l’utilizzo degli spazi culturali.

Pertanto, quando un evento programmato non risulta compatibile con l’uso degli spazi e con la loro destinazione culturale, in linea con gli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1, il Ministero della Cultura ha il dovere di intervenire e prendere decisioni adeguate per preservare tali obiettivi.

È così che, alla luce di tali disposizioni, è stata presa la decisione di non autorizzare l’evento in epigrafe e di non concedere gli spazi richiesti. Questa scelta è stata motivata dalla necessità di garantire la coerenza con le esigenze di tutela e valorizzazione della cultura, come definite nei regolamenti sopra menzionati.

Il Gruppo Radio Sperone (GRS) si scusa con tutti i partecipanti al Festival, il pubblico, i cittadini, i potenziali partner e le aziende del territorio per l’accaduto. È importante sottolineare che la causa di questa decisione non è dipendente dall’organizzazione GRS, ma è stata presa in conformità con le disposizioni normative vigenti.

In questo contesto, il Gruppo Radio Sperone desidera ringraziare il Comune di Avella per il sostegno continuo e conferma l’attesa di partecipare e organizzare altri eventi culturali nel futuro. Infine, il GRS augura a tutti una buona cultura, riaffermando il proprio impegno nel promuovere e diffondere la ricchezza culturale del territorio.