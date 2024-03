100 DI QUESTI GIORNI. Mugnano del Cardinale, i 18 anni di Piocarol Fusco

In un giorno come questo di 18 anni fa sei nato tu. Quanta gioia, e quanti ricordi. La dolcezza dei tuoi primi passi. La musicalità delle tue prime parole. Ed oggi… velocemente uomo. Incarni, senza dubbio, il figlio ideale. Orgogliosi di saperti sensibile, intelligente, altruista. E fratello speciale. Spalla forte ed esemplare. Ciò che sei, ed il tuo domani, lo costruisci con un merito tutto tuo. Sei la freccia che scoccherà rapida e precisa, verso un futuro ricco e radioso. Amato, senza pari, da noi tutti. I tuoi sogni sapranno realizzarsi appieno. E lo sappiamo, non cambierai. La tua autenticità sarà il verso della tua vita.

Auguri, con il cuore, da Papà, Mamma ed Annarita.