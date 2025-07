100 DI QUESTI GIORNI. Cicciano, Buon onomastico a Carmen Casoria: il nostro piccolo grande fiore

Un messaggio d’amore da chi ti ha nel cuore ogni giorno, anche quando il mare separa.

C’è chi brilla senza fare rumore. C’è chi incanta con la sola presenza. C’è chi, come te, Carmen, è semplicemente unica.

In occasione del tuo onomastico, vogliamo dedicarti queste parole che non bastano a contenere tutto l’amore, la stima e l’orgoglio che proviamo per te. Sei la nostra piccola, grande – anzi, grandissima – donna. Nessuno potrà mai eguagliarti. Sei figlia, sorella, amica, e per noi anche un raggio di sole, un cuore che pulsa semplicità, umiltà, bellezza vera, occhi che donano amore a chiunque incrocino il tuo sguardo.

Chi ama l’esclusività sa riconoscere ciò che sei: la perfezione, senza clamore. Sei ciò che tutti vorrebbero nella propria vita, e noi – che abbiamo la fortuna di averti – te lo ricordiamo oggi più che mai.

Accanto a te, ci siamo noi sorelle – Rosalba, Virginia, Ilenia – che ti portiamo dentro sempre. Mamma Rosa e papà Giuseppe ti abbracciano con il cuore, anche se la distanza può sembrare tanta.

E poi ci sono le tue tre guardie del corpo – Angelo, Vito e Virgilio – a vegliare su di te. E quei due scrigni d’amore, Antonio e Giulia, i tuoi nipotini, che già ti guardano come una farfalla luminosa che ha imparato a volare alto.

La Madonna ti protegga sempre, ovunque tu sia. Anche se siamo “sulla traiettoria” e il mare ci divide, il legame ci unisce più forte di tutto.

Manchi, piccola conchiglia bianca.