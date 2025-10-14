100 DI QUESTI GIORNI. Baiano festeggia i 40 anni di Pacifico Frezza: gli auguri affettuosi della famiglia

Una giornata speciale per Pacifico Frezza, che oggi compie 40 anni, circondato dall’affetto della sua famiglia e degli amici più cari.

Dalla sua sorella Assunta, dal cognato Raffaele e dai nipoti Annamaria e Francesco, arriva un messaggio pieno di tenerezza e gratitudine per l’uomo che, con il suo sorriso e la sua bontà, rappresenta un punto fermo nella vita di chi lo ama.

“Ricorda che gli anni passano — scrive Assunta — ma i ricordi e i legami che abbiamo costruito insieme restano per sempre.

Buon compleanno, vita mia. Ti amo di bene. Tua sorella Assunta.”

Un pensiero che racchiude l’essenza della famiglia Frezza: unita, sincera e legata da un affetto autentico, capace di rendere ogni traguardo un momento di festa condivisa.

A Pacifico, uomo solare e generoso, l’augurio di una vita piena di serenità, salute e amore, con la speranza che ogni nuovo giorno sia colmo di sorrisi — proprio come quelli che lui ha sempre regalato agli altri.

Buon compleanno Pacifico!