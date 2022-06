100 DI QUESTI GIORNI. Avella-Casalnuovo, pensionamento della maestra Carmela Volpe

“Alla maestra Carmela Volpe, la più dolce che potevamo conoscere al terzo circolo didattico di Casalnuovo di Napoli, a una persona gentile e sempre presente, a una guida sicura e professionale per gli alunni che non la dimenticheranno. Grazie per essere stata l’insegnante che chiunque avrebbe voluto, ed ora goditi la tanto attesa e meritata pensione! È tempo di inseguire quei sogni a lungo messi da parte e di godere delle ricompense del lavoro svolto. La Dirigente Scolastico, dott. Anna Commone, tutti i docenti, il personale ATA, gli alunni della comunità scolastica ti augurano il meglio!

