100 DI QUESTI GIORNI. Andrea Allocca e Anna de Santis: Una Promessa d’Amore a Nola

Nola, una cittadina ricca di storia e tradizione nel cuore della Campania, è stata testimone di un momento indimenticabile il mercoledì 17 aprile 2024. In quel giorno, due cuori, quelli di Andrea Allocca e Anna de Santis, hanno fatto una promessa eterna di amore e fedeltà sul suolo del comune di Nola.

L’atmosfera era impregnata di emozione e gioia mentre i futuri sposi si scambiavano gli sguardi carichi di amore e speranza per il loro futuro insieme. I presenti hanno potuto assistere a un momento di pura magia, unisce le loro anime in un vincolo che si spera durerà per sempre.

Dopo la cerimonia, i festeggiamenti si sono trasferiti al lussuoso Tiffany Domus, dove la coppia ha accolto con gioia e gratitudine i loro 85 invitati. Ma la sorpresa della serata è stata l’esibizione live di Gianluca Capozzi 🎤, che ha incantato gli ospiti con le sue melodie romantiche, rendendo la serata ancora più indimenticabile.

A coordinare ogni dettaglio di questo evento speciale c’era la talentuosa wedding planner Alberta Greco, la cui dedizione e professionalità hanno reso tutto perfetto, permettendo agli sposi e ai loro ospiti di vivere una giornata da sogno senza preoccupazioni.

La storia d’amore di Andrea e Anna è un esempio di quanto sia bello e potente l’amore vero. Che il loro viaggio insieme sia ricco di gioia, risate e momenti indimenticabili, e che il loro legame si rafforzi sempre di più con il passare degli anni. Auguri agli sposi per una vita piena di felicità e amore!