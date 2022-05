Venditalia, Fieramilanocity dal 11 al 14 maggio. Caffè Borbone presenterà le nuove miscele di caffè dedicate a Venezia, Napoli e Palermo

Caffè Borbone ritorna a Venditalia, la fiera più importante del vending, presso Fieramilnocity, dal 11 al 14 maggio, con un’ampia gamma di miscele e nuovi prodotti. Infatti, al Padiglione 3 – Stand D49 E54, l’azienda, oltre alla linea vending, la gamma di caffè in grani dedicata ai distributori automatici, presenta numerose novità dedicate al consumo domestico.

Il vending è un canale sempre più strategico per l’azienda e rappresenta una parte importante del fatturato. Infatti, negli anni si è affermata nel settore con miscele di altissima qualità capaci di competere con l’espresso delle caffetterie. Non a caso, le miscele della linea vending sono adatte anche all’uso domestico e preservano le proprietà organolettiche fino al momento dell’erogazione, garantendo così una pausa caffè di qualità anche al distributore automatico.

Le miscele della linea vending sono quattro: Miscela Blu, per un espresso corposo e cremoso, dal gusto equilibrato e rotondo. La Miscela Rossa per chi desidera un espresso dal sapore forte e deciso. La Miscela Top è la sintesi perfetta del vero espresso napoletano. Dek è la miscela ideale per chi desidera un buon caffè decaffeinato.

Caffè Borbone arricchisce l’offerta del caffè porzionato dedicando ai consumatori la nuova capsula in alluminio compatibile con macchine ad uso domestico Nespresso®*. Così anche chi sceglie l’alluminio potrà gustare l’espresso Caffè Borbone: intenso, cremoso e buono come al bar, grazie all’impegno costante di un reparto r&s dinamico e all’avanguardia.

Le nuove miscele in capsula di alluminio esaltano la natura delle più pregiate varietà di caffè e le abitudini di consumo legate al territorio. Un viaggio sensoriale in Italia tra le città emblematiche del caffè attraverso gli aromi, i sapori e le sfumature dei ricercati blend di Arabica e Robusta ottenuti dall’incrocio dei migliori caffè di origine selezionata. I diversi blend rispecchiano i gusti “geografici” del consumatore fortemente radicati alle esperienze storiche e culturali di un determinato luogo, e diversi da nord a sud.

Ciao Venezia: la città che per prima ha accolto la cultura del caffè in Italia, è una miscela in prevalenza Arabica, generosa nei profumi e negli aromi con piacevoli acidità mai invadenti. Mia Napoli è un omaggio a una città eclettica, solare, creativa, dove ha preso forma un modo unico di intendere l’espresso. Tostato scuro, con corpo e gusto netti, ma stemperati dalla sapiente aggiunta di Arabica. Magica Palermo: crocevia di popoli e culture, è una miscela dal carattere caldo, forte e deciso, con corpo, gusto e persistenza pronunciata. Un viaggio sensoriale, in un sapiente incrocio di raffinati Robusta.

Perseguendo una strategia che a livello globale punta sempre più all’ampliamento dell’offerta Caffè Borbone lancia sul mercato “Nuove Emozioni di Gusto” la gamma di bevande aromatizzate, disponibili nei sistemi “capsula” compatibili con le macchine: Nespresso®*, A Modo Mio®* e Dolce Gusto®*, con l’intento di soddisfare tutti i momenti legati alla pausa. Le linee sono quattro: Junior, Natura, Vita e Capriccio.

Per la prima volta a Venditalia, la capsula compostabile in biopolimero. Le capsule compostabili Don Carlo “Miscela Oro” e “Miscela Rossa”, compatibili con macchine a marchio Lavazza®* A Modo Mio®*, sono realizzate attraverso processi biologici che conferiscono al prodotto finale un’elevata biodegradabilità, il top in carta filtro inoltre consente inoltre, un’estrazione naturale del caffè.

