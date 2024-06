‘A figlia d’’o Marenaro torna su Food Network con tante novità

Redazione

Dopo il successo della prima stagione, la cucina e i segreti della Regina del Mare, aka Assunta Pacifico, approdano in tv per Warner Bros.

Dal 5 giugno, ogni mercoledì alle ore 22 su Food Network va in onda “ASSUNTA, LA REGINA DEL MARE”, un progetto tv dedicato alla vita, alla cucina e ai segreti di Assunta Pacifico, aka ‘A figlia d’’o marenaro, con tante novità e partecipazioni, come la presenza delle figlie, le gemelle Carmela e Maria.

La sua storia ha fatto il giro del mondo: dall’America al Giappone, sono tantissimi gli appassionati che sbarcano al suo ristorante per assaggiare la sua cucina e scattare un selfie con lei. Assunta Pacifico, in arte ‘a figlia d’’o marenaro (da cui il nome del ristorante) ma nota ormai anche come ‘a regina d’’o mare, a soli sette anni lavorava già nella bottega dei genitori che erano nel settore già durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Quella bambina passava le ore intere su una cassetta di birra peroni a pulire le cozze. Oggi, oltre ad aver reso celebre e preservato la storia della “zuppa di cozze”, del “brodo di polpo”, è portavoce della cucina di mare partenopea anche in tv.

E’ lei, Assunta Pacifico, carismatica fondatrice del ristorante ‘A Figlia d’’o Marenaro, ad essere la protagonista di “Assunta, la regina del mare” (6×60), prodotto da Illusion Group per Warner Bros. Discovery, in onda dal 5 giugno 2024, ogni mercoledì alle ore 22, su Food Network canale 33 del Digitale Terrestre (tivùsat Canale 53) e disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

La “Regina del mare” torna su Food Network per continuare il viaggio alla scoperta del suo family business ma non solo. Il locale, fondato con il marito Nunzio Scicchitano, nasce più di trent’anni fa dalla cura e dalla passione per le tradizioni culturali e culinarie di Napoli, regno di colori e sapori, dove si condivide la cucina più autentica e tanta umanità. In questi nuovi episodi, tante ricette della tradizione napoletana – arricchite di piccoli segreti e fornitori d’eccellenza ma anche… di alcune sorprese! Per la prima volta, infatti, vedremo le due figlie di Assunta, Carmela e Maria, cimentarsi nella preparazione dei dolci. In tv, con Assunta, anche uno dei suoi uomini di fiducia, Marco Mattei. L’imprenditrice partenopea vanta, infatti, un numeroso team giovane e competente che, da vera capitana, tiene unito da anni con grande spirito e tenacia.