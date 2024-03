Pollena Trocchia: Progetti Finanziati per la Sicurezza degli Edifici Scolastici

Valutazione della sicurezza degli edifici scolastici, sono due i progetti finanziati per le scuole di Pollena Trocchia. Nell’ambito del PR Campania FESR 2021/27 il comune vesuviano ha ricevuto un importo complessivo di circa 40mila euro che servirà a intervenire su due plessi scolastici territoriali: il plesso Fusco, il cui progetto per la verifica della sicurezza è stato finanziato per 23.712,40 euro, e il plesso San Gennariello, a cui andranno 13.627,03 euro per operare nella stessa direzione. «A partire dall’inizio di questo anno scolastico il Comune di Pollena Trocchia è riuscito ad ottenere finanziamenti sovracomunali per quasi tre milioni e mezzo di euro. Si tratta di una cifra enorme, che testimonia appieno la nostra lungimiranza e il nostro impegno quotidiano, ma che soprattutto sarà utilizzata per rivoluzionare le scuole del territorio, a tutto vantaggio dell’intera platea scolastica, che potrà godere di scuole più sicure, funzionali ed adeguate agli standard energetici ed educativi oggi vigenti» ha detto l’assessore alla pubblica istruzione e all’edilizia scolastica Arturo Cianniello. «Ancora una volta annunciamo un importante risultato ottenuto sul fronte scolastico da questa Amministrazione comunale: stavolta il finanziamento di cui siamo risultati beneficiari servirà a valutare e in caso di necessità migliorare la sicurezza di due plessi scolastici dell’I.c. Gaetano Donizetti, il Fusco e il San Gennariello. Il nostro obiettivo permanente è che i nostri alunni si formino ed apprendano all’interno di ambienti che, prima di ogni altra cosa, siano sicuri: fondi come quelli che siamo riusciti a ottenere rappresentano un valido strumento in questa direzione, che con impegno e lavoro certosino gli uffici preposti sapranno far fruttare al meglio» ha detto il sindaco Carlo Esposito.