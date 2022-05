POLLENA TROCCHIA (NA). Misure e opportunità per i produttori, domani convegno sull’agricoltura

Mettere al centro l’agricoltura, la risorsa suolo e tutte le misure e le opportunità che oggi esistono per i produttori e i neo-produttori sul territorio regionale. È questo l’obiettivo del convegno in programma nel pomeriggio di domani, a partire dalle ore 18.30, presso l’aula consiliare “Falcone-Borsellino” di Pollena Trocchia. Nel corso dell’incontro interverranno l’onorevole Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della regione Campania, e l’onorevole Francesco Iovino, consigliere regionale. Ad anticipare i loro interventi, i saluti istituzionali del sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito e dell’assessore ai Lavori Pubblici Enzo Filosa. La manifestazione, che sarà moderata dal consigliere comunale Antonella Borrelli, si inserisce nell’impegno dell’amministrazione comunale per promuovere lo sviluppo del territorio anche nel settore agricolo. «Iniziative come queste assumono un’importanza fondamentale per un territorio come il nostro, nel quale resta forte la vocazione agricola, viste anche le eccellenze enogastronomiche che esso può vantarsi di produrre: servono a mettere in contatto diretto istituzioni e produttori, chi fa le leggi e chi deve quotidianamente nel proprio lavoro confrontarsi con esse, fornendo a questi ultimi conoscenze normative, strumenti e contatti che possono tornare utili nello sviluppo della propria attività imprenditoriale legata all’agricoltura» hanno detto il sindaco Carlo Esposito e l’assessore Enzo Filosa.

