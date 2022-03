Ucraina, Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA. “Stiamo attivando le strutture della Difesa civile per rispondere alle emergenze”

“L’Italia non è in guerra. È però necessario prepararsi ad ogni scenario: stiamo attivando in queste ore le strutture della Difesa Civile, tramite il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso pubblico e della Difesa civile, per valutare le situazioni emergenti di guerra e per pianificare le misure da adottare a seguito della crisi internazionale. Dalla gestione e soccorso degli sfollati ucraini in arrivo in Italia, ad altre possibili evoluzioni di scenario”.

E’ quanto ha dichiarato il sottosegretario SIBILIA, in Sicilia a margine dell’inaugurazione della nuova sede dei Vigili del Fuoco di Palagonia (Catania).