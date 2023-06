U.S. Avellino. Partirà lunedì 3 luglio la nuova campagna abbonamenti

Partirà lunedì 3 luglio la nuova campagna abbonamenti dell’U.S. Avellino 1912.

Solo Per Amore

Solo per amore, slogan estratto da uno dei cori storici del tifo biancoverde, è il nome scelto per la campagna abbonamenti 2023/2024. È l’amore la linfa che spinge sia i tifosi che la proprietà ad affrontare con rinnovato entusiasmo una nuova stagione. Solo per l’amore: ma l’amore è tutto.

Abbonamenti

La campagna abbonamenti avrà un’unica fase di vendita, partirà lunedì 3 luglio e terminerà sabato 12 agosto 2023.

I prezzi della saranno i seguenti:

Curva Sud

Intero € 100

Ridotto € 80

Under 12 € 50

Libero accesso per i bambini

Tribuna Terminio

Intero € 150

Ridotto € 120

Under 12 € 80

Libero accesso per i bambini

Tribuna Montevergine Settori A-B/D-E

Intero € 250

Ridotto € 200

Under 12 € 150

Libero accesso per i bambini

Gli abbonamenti ridotti riguarderanno le seguenti categorie:

Over 65 – Nati prima del 31/12/1958 Under 20 – Nati a partire dal 01/01/2003 Famiglie Donne

Gli abbonamenti under 12 saranno riservati ai bambini nati a partire dal 01/01/2011.

I nuclei familiari composti da almeno 3 persone avranno diritto al prezzo “ridotto famiglia” per ogni tessera richiesta (ad es.: padre, madre e un figlio sottoscriveranno 3 abbonamenti con riduzione; un genitore e 3 figli avranno diritto a 4 abbonamenti con riduzione). Nel caso in cui uno dei figli dovesse essere under 12 avrà diritto al proprio ridotto.

I ridotti famiglia potranno essere richiesti esclusivamente presso il botteghino dello stadio Partenio – Lombardi con annessa certificazione idonea e recente (stato di famiglia).

I bambini nati a partire dal 01/01/2018 avranno libero accesso allo stadio.

Come acquistare gli abbonamenti

Gli abbonamenti potranno essere acquistati presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi, online attraverso sul sito Go2 o presso i rivenditori autorizzati del circuito Go2 dei quali l’elenco è consultabile al seguente link.

L’acquisto dell’abbonamento è subordinato alla presa visione e accettazione delle “Condizioni Generali di acquisto”, del “Regolamento d’Uso” dello Stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino e del “Codice Etico” (o “Codice di Condotta”), consultabili nella loro versione più aggiornata, sul sito ufficiale all’indirizzo www.usavellino1912.com.

Per gli abbonati di Tribuna Montevergine della scorsa stagione (2022/2023), ai fini del mantenimento dello stesso posto numerato, verrà garantito un periodo di prelazione che va dal 3 luglio 2023 al 14 luglio 2023.

La biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi, per tutto il mese di Luglio, sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Fidelity Card

Contestualmente all’avvio della campagna abbonamenti partirà anche quella di fidelizzazione al club. La tessera, denominata “AV”, oltre che a garantire la possibilità di seguire la squadra anche nelle cosiddette “trasferte a rischio”, offre il 10% di sconto sull’acquisto dei prodotti presso l’official store ed eventuali prelazioni ed iniziative dedicate ai supporter fidelizzati. A differenza delle scorse annate non sarà necessaria ai fini dell’acquisto dell’abbonamento.

Il club regalerà le fidelity card a tutti gli abbonati della scorsa stagione (2022/2023). Per ottenerla basterà farne richiesta presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi.

Per chi non è ancora in possesso della Fidelity Card quest’ultima avrà un costo di €10 e potrà essere acquistata esclusivamente presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi.