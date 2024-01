TUFINO. Venerdì 5 gennaio il Presepe Vivente per le strade del centro storico

Nel cuore della Campania, nel suggestivo paese di Tufino, è in arrivo un evento che porterà il calore e la tradizione delle festività natalizie a un livello completamente nuovo. Venerdì 5 gennaio 2024, a partire dalle ore 19, Tufino sarà il palcoscenico di un’esperienza unica e coinvolgente: il Presepe Vivente.

L’atmosfera di Tufino si trasformerà in un viaggio nel tempo, portando i visitatori indietro nel periodo del Natale. Il Presepe Vivente è un’occasione speciale per immergersi nella storia e nella spiritualità di questa festa, celebrata con devozione e passione.

L’appuntamento è fissato per le ore 19, momento in cui le vie di Tufino si animeranno con la rappresentazione di scene sacre e tradizionali. Gli abitanti del paese si trasformeranno in veri e propri attori, vestendo i panni dei personaggi della Sacra Famiglia, degli angeli, dei pastori e dei Re Magi. Ogni dettaglio sarà curato con precisione, dall’abbigliamento all’ambientazione, per creare un’esperienza coinvolgente e autentica.

Il Presepe Vivente di Tufino non è solo una rappresentazione teatrale, ma un’opportunità per la comunità di condividere la magia del Natale con i visitatori. Le strade del paese saranno addobbate con luci scintillanti e decorazioni natalizie, creando un’atmosfera festosa e accogliente.

L’evento si svolge proprio alla vigilia dell’Epifania, una festa che conclude il periodo natalizio in modo suggestivo. La rievocazione del Presepe Vivente diventa, quindi, un modo emozionante per salutare il periodo natalizio e accogliere con serenità il nuovo anno.

Gli organizzatori del Presepe Vivente di Tufino invitano tutti, residenti e turisti, a partecipare a questa straordinaria esperienza che va oltre la semplice rappresentazione teatrale. È un’opportunità di vivere la tradizione natalizia in modo autentico, immersi nell’atmosfera unica di un paese che si veste a festa per celebrare il mistero della nascita di Gesù.

Se siete alla ricerca di un modo speciale per concludere le festività natalizie e iniziare il nuovo anno con uno spirito positivo, il Presepe Vivente di Tufino è l’evento da non perdere. Fate un salto nel passato, immergetevi nella magia del Natale e lasciatevi trasportare dalla bellezza di questa tradizione che unisce la comunità in un abbraccio caloroso e festoso.