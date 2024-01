Casalnuovo, Santa Claus Village La Fenice con sicurezza AISA.

di Antonio Castaldo

A Casalnuovo di Napoli le programmate attività del “Santa Claus Village”, inaugurato il 1° dicembre 2023, si terranno fino al 7 gennaio 2024 presso il “Complesso La Fenice”. Negli ampi ed accoglienti spazi, all’aperto e al coperto su un’area di 70.000 metri, https://www.instagram.com/complesso.lafenice/related_profile/, si sviluppa l’innovativa realtà imprenditoriale del Gruppo Alterio con Referente, Giulia Alterio; Staff organizzativo, Stefano Campana; Dirigente generale, Raffaele Veneziano. L’offerta, con l’accattivante claim “Esplora, Impara, Divertiti”, si sviluppa su vari segmenti, dall’intrattenimento allo spettacolo; dall’esplorazione alla didattica; dalla fattoria con varie tipologie di animali allo spazio dedicato agli estinti dinosauri; dai vasti spazi esterni per i giochi alla grande sala al coperto per ricevimenti e spettacoli.

L’attento Servizio Sicurezza è garantito dagli operatori della Cooperativa Sociale A.I.S.A sotto la supervisione di Giovanni Cimmino, mentre al Servizio Antincendio provvede la compagine“HSE Consulting” avente come amministratore unico Francesco Riccio e personale qualificato e iscritto come discontinui nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; in servizio con il Coordinatore del personale Massimo Tezzi, i Guardiafuochi: Pasquale Di Napoli, autista; Vincenzo Maglione; Davide Giordano; Vincenzo Migliuolo e Oliveira Gleison. Servizio Ambulanza “Vesuvian Pride”, Ottaviano Mariglianella.

Nella giornata del 30 dicembre 2023 il sociologo e giornalista Antonio Castaldo ed il Dott. Vincenzo Cerciello dell’Istituto Nazionale Tumori “Giovanni Pascale” di Napoli dove dirige la struttura di Fisica Medica, ospitati in una visita personalizzata, accompagnati da Giovanni Cimmino della Cooperativa Sociale A.I.S.A., hanno fatto una gradita escursione al “Santa Claus Village del Complesso La Fenice” di Casalnuovo incontrando lo speaker ufficiale, Stefano De Clemente, vincitore del XIX Premio Massimo Troisi, come migliore attore comico, a San Giorgio a Cremano nel 2019. Poi intrattenendosi presso la Casetta di Babbo Natale, si sono complimentati con l’attore Alfonso Cavaliere nei panni del residente vecchio barbuto padrone di casa vestito di rosso. Presso l’Area Dinosauria hanno avuto l’esauriente guida di Vincenzo Palladino, animatore della “Gioia Experience” di Brusciano, come nelle immagini riprese da Vincenzo Cerciello e postate sul web da Giuseppe Pio Di Falco, per IESUS, Istituto Europeo di Scienze Umane e Sociali di Antonio Castaldo e “Umanitas Vita” di Napoli, https://www.youtube.com/watch?v=N7MDOyKLdS0.

Imponenti le sculture a grandezza naturale dei dinosauri, tutte affiancate da schede scientifiche descrittive, molte con parti in movimento e riproduzione sonora dei loro richiami, tutto opera, come pure dell’albero del mondo animale nella piazza centrale di questo sito, della “Graphic Di Tommaso” di Arzano, con progettisti, scenografi, scultori coordinati da Roberta Di Tommaso: Iolanda Esposito, Michele Mosca, Massimiliano De Sena e Francesco Torre.Quindi nella pausa ristoro uno sfizioso snack con pizze e friggitoria è stato offerto, fra i numerosi punti di servizio, da Antonio Bottino e Pizzeria I Caporale.

Con canti e balli sul palco si adoperavano gli animatori della “JoyAnimation” di Saviano. Un momento di inizio delle attività serali della stessa giornata del 30 dicembre 2023 è riprodotto nel video IESUS postato da Giuseppe Pio Di Falco all’indirizzo web, https://www.youtube.com/watch?v=TNSNUHONskg .

Al “Santa Claus Village del Complesso La Fenice” di Casalnuovo di Napoli col nuovo anno, dopo le esibizioni di Bema e Fabiana del 3 e di Very e Sasy del 4 ci sarà, il 6 gennaio 2024, il concerto di Ivan Granatino a partire dalle ore 17.00.