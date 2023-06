Train…to be cool: ragazzi in visita al Centro Operativo del Compartimento Polizia Ferroviaria Napoli

Lunedì, 30 ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Cariteo Italico ” di Napoli accompagnati da due docenti, nell’ambito del progetto di mobilità sostenibile organizzato dall’Istituto denominato “Funiculì Funiculà”, sono stati ospitati nella sede del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania.

Ad accoglierli in stazione, a Napoli Centrali, i poliziotti – trainer del progetto Train to be cool, una campagna che dal 2014 vede gli operatori della Polizia Ferroviaria impegnati nelle scuole per sensibilizzare i più giovani all’adozione di comportamenti corretti e responsabili nelle stazioni o sui treni allo scopo di prevenire incidenti dovuti a distrazioni o imprudenze. Spesso, infatti, i ragazzi ignorano i pericoli dell’ambiente ferroviario e attuano comportamenti rischiosi, per superficialità o addirittura per sfida o goliardia, che però possono rivelarsi fatali.

Tra le cautele consigliate ai giovani ospiti: evitare selfie o altre “challenge” sui binari, evitare di distrarsi al cellulare o ascoltare musica ad alto volume con le cuffie in prossimità dei binari, evitare di oltrepassare la linea gialla durante l’attesa del treno, non attraversare i binari ma usare i sottopassi, non attraversare i passaggi a livelli quando le barriere sono abbassate.

Gli studenti hanno partecipato con estremo interesse alla visita presso il Centro Operativo Compartimentale dove è stato mostrato in particolare il funzionamento del sistema di videosorveglianza, la gestione degli interventi tramite apparati radio e la strumentazione in dotazione.

Al termine della giornata i ragazzi hanno conseguito la “patente di esperti in sicurezza ferroviaria” a ricordo della visita e sono stati omaggiati di alcuni gadget.