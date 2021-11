Torna la gara di solidarietà “AZIONE SORRISO”, in soccorso degli orfani del Togo.

Don Giuseppe Parisi annuncia che quest’anno si svolgerà la gar di solidarietà in aiuto degli orfani del Togo (Africa) denominata “Azione Sorriso”. Con l’acquisto di un calendario al costo di 5 euro si contribuisce a realizzare il progetto.

“Carissime sorelle, carissimi fratelli, amici, conoscenti, familiari tutti, dopo un tempo di pausa forzata di circa due anni per la difficile esperienza che purtroppo stiamo vivendo a causa del Covid, riprendiamo la nostra gara di solidarietà a favore di “AZIONE SORRISO” che, come già sapete, si occupa degli orfani del Togo in AFRICA. Adesso più che mai abbiamo bisogno del vostro aiuto! In questo periodo complicato, come associazione, oltre ad impegnarci per l’Africa, abbiamo manifestato vicinanza a tante famiglie che si sono ritrovate nel bisogno e nonostante per circa due anni non abbiamo potuto avere entrate, non ci siamo scoraggiati e abbiamo continuato il nostro percorso di carità.

Per questo Natale, quindi, proprio perché ci sono rimaste poche risorse, vi proponiamo l’acquisto del CALENDARIO DELLA SOLIDARIETÀ e vi chiediamo una mano per la vendita, diffondendo la notizia e proponendolo anche ai vostri conoscenti, familiari e amici. Costa solo 5 euro”.

adsense – Responsive – Post Articolo