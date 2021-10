SPERONE. Sindaco e Comandante dei Vigili fermano l’installazione di una grossa cabina elettrica pronta ad essere scaricata presso la Stazione

A Sperone, nei mesi scorsi, è stato ristrutturato il vecchio fabbricato che accoglie la stazione Eav, con tanto di nuova facciata e ammodernamento di tutti gli impianti presenti, riqualificando un’area che rappresenta ogni giorno il punto di arrivo e di partenza per molti pendolari, sia studenti che lavoratori. Il progetto iniziale presentato presso il comune di Sperone con tanto di Cila, prevedeva oltre ai lavori di manutenzione e adeguamento anche la riqualificazione delle aree verdi presenti all’interno della stazione ed esattamente per l’area posta ad ovest la realizzazione di un’area verde con prato, siepi e alberi di alto fusto, come corollario alla panchina di attesa dei treni. Per l’area ad est invece oltre al verde anche la posa di una altalena per bambini con vialetto che colleghi le due aree verdi. Per renderla al passo con i tempi, per migliorare la connettività, il progetto prevede anche una panchina fotovoltaica wi-fi con porte Usb per la ricarica dei dispositivi portatili mobili dei viaggiatori. Questi ultimi interventi fino ad oggi non sono ancora stati realizzati creando non pochi malumori tra chi si aspettava una stazione gioiello, anzi negli ultimi giorni si sono addirittura verificate irritazioni da parte dei residenti che, nel vedere realizzare un getto di cemento laddove invece era prevista l’area giochi (altalena), hanno pensato addirittura al peggio, ad un pericolo per la loro salute per la prossima installazione di una cabina. Ecco che si è generato un tam tam tra il vicinato che questa sera si è concluso con l’intervento su loco del neo sindaco Adolfo Alaia e del Comandante dei Vigili Urbani che intervenuti hanno impedito lo scarico di li a poco di un monobox prefabbricato della misura di 5,33 x 2,30 alto 231 cm., da installare nell’area giardino, che serviva per l’installazione di tutti gli impianti tecnologici (trasformatori, stabilizzatori, batterie ecc). A quanto sembra, dalle notizie sommarie ricevute, Sindaco e Comandante dei Vigili vogliono vederci chiaro prima di far continuare i lavori.

