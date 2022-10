Serie A Futsal. Sandro Abate sconfitta 2-3 dall’Olimpus Roma, rissa a fine primo tempo con 5 espulsioni

La Sandro Abate deve inchinarsi all’Olimpus Roma nella seconda giornata di campionato dopo la vittoria roboante contro Padova. Al PalaDelMauro un 2-3 che brucia. I laziali si portano in vantaggio con Marcelinho, gli irpini rispondono a dovere con un gran gol di Gui. È pareggio. A una manciata di secondi dalla fine del primo tempo una rissa selvaggia dopo una spinta di Bagatini su Parisi. Ne scaturiscono 5 espulsioni: Alex, Gui, Bagatini e i due allenatori.

Nella ripresa a difendere la porta avellinese è Berthod. Un suo errore favorisce Joselito che riporta avanti gli ospiti. Compito duro per la squadra di Basile, priva anche di Pola. Cutrupi rende la salita per la Sandro Abate ancora più ripida, 1-3. I padroni di casa non alzano affatto bandiera bianca ma trovano il 2-3 definitivo a 6″ dalla fine con Ugherani. Bisogna voltare pagina, testa alla Feldi Eboli.