Roccarainola, incendio nella foresta demaniale: fiamme domate grazie anche alla pioggia

ROCCARAINOLA – Dopo giorni di apprensione, arriva la buona notizia: l’incendio che ha colpito la foresta demaniale di Roccarainola è stato ufficialmente dichiarato chiuso. A comunicarlo è stato il referente locale Domenico Lucania, che, insieme agli operai della forestale e della Regione Campania, ha confermato la completa estinzione delle fiamme.

Determinante, oltre al lavoro incessante delle squadre antincendio, anche la pioggia caduta nel pomeriggio, che ha contribuito a spegnere gli ultimi focolai.

Per domani è prevista la fase successiva: la stima della superficie andata in fumo e la valutazione dei danni provocati all’ecosistema. Si tratterà di un’operazione fondamentale per quantificare l’impatto dell’incendio e pianificare eventuali interventi di recupero ambientale.

“Grazie a tutti per la collaborazione e la partecipazione”, ha dichiarato Lucania a nome dell’intera comunità rocche­se, sottolineando lo spirito di solidarietà che ha unito cittadini e istituzioni in questa emergenza.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della prevenzione degli incendi boschivi e della salvaguardia delle aree naturali, patrimonio prezioso per la biodiversità e per la vita della comunità locale.