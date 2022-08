QUADRELLE (AV). L’opposizione sugli allegamenti: “Amministrazione non pervenuta”

Questi temporali improvvisi hanno messo a dura prova il nostro paese. In questi giorni si fa la conta dei danni subiti. Tanti gli allagamenti e le frane e purtroppo pochi sono stati gli aiuti alla popolazione. Una protezione civile totalmente assente e un’amministrazione non pervenuta.

Noi per primi abbiamo subito ingenti danni ma nonostante tutto con i pochi mezzi a nostra disposizione, abbiamo cercato di dare una mano ai nostri concittadini.

Al termine di questo brutto periodo ci auguriamo che almeno l’amministrazione riesca a trovare una soluzione per rimborsare la popolazione di tutti i danni e che vengano pianificate azioni di prevenzioni. (Il Gruppo di opposizione)