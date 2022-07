NOLA. Muore in un incidente giovane ragazza dopo aver festeggiato i suoi 31 anni

Una scomparsa tragica quella avvenuta l’altra sera a Piazzola di Nola dove una giovane 31enne, Anna Maria Cortile, è morta a seguito di un incidente stradale. La ragazza è rimasta vittima di un tragico incidente stradale che si è verificato proprio la notte de suo compleanno. La giovane era alla guida della sua auto quando in via Cimitero a Saviano ha urtato contro un palo. Immediatamente soccorsa è stata trasportata all’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola. Tutto inutile, però, le ferite erano troppo gravi e Anna Maria non ce l’ha fatta. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’autopsia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radio mobile di Nola che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire cosa sia realmente successo. La giovane che di professione era estetista era molto conosciuta nel nolano e nel vesuviano dove espletava la sua professione e la sua morte ha prodotto un immenso dolore in chi la conosceva.

