NAPOLI. Centro storico: rapina un giovane e scappa. La Polizia di Stato trae in arresto un 29enne.

Nella notte appena trascorsa, gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cesare Rosaroll, sono stati attirati dalle urla di alcune persone le quali, indicando due soggetti in fuga in direzione di porta Capuana, li avevano individuati come autori di una rapina appena perpetrata ai danni di un giovane.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato uno dei prevenuti in via Carriera Grande trovandolo in possesso di un coltello, mentre l’altro è riuscito a far perdere le sue tracce.

Inoltre, gli operatori hanno accertato che il predetto, poco prima, insieme al complice, dopo aver minacciato con un coltello alla gola il giovane gli aveva asportato il telefono cellulare.

Per cui, l’indagato, un 29enne della provincia di Caserta, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per rapina aggravata.