NAPOLI. Mergellina: Arrestato Parcheggiatore Abusivo per Tentata Estorsione e Lesioni Aggravate

Su delega del Procuratore della repubblica di Napoli, si comunica che nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere a carico di un soggetto indagato in ordine ai reati di tentata estorsione e rapina, e lesioni aggravate.

In particolare, nei confronti dello stesso sono stati acquisiti gravi e concordanti indizi di reato per ritenere che il medesimo, noto parcheggiatore abusivo della zona dei c.d. chalet di Mergellina, a partire dal 28 agosto 2024, abbia messo in atto una serie di condotte, perpetrate in forma continuata, nei confronti di clienti e astanti della zona di Mergellina, ovvero nel pieno centro della cittadina napoletana.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, concordando con l’esaustivo quadro indiziario acquisito dalla Polizia di Stato, delegata da questa Procura all’effettuazione delle indagini, e ritenendo sussistente il pericolo di recidiva, emetteva la misura cautelare sopra specificata eseguita dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. “San Ferdinando”.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, ed il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini, quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.